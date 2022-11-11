Суд решил, что деньги гранта нужно вернуть

Летом 2022 года департамент сельского хозяйства и потребительского рынка Севастополя через Арбитражный суд потребовал от руководителя кооператива «Севастопольский молочный комбинат» Артура Атмурзаева вернуть средства гранта в размере 15 млн рублей.

В документах суда говорится, что кооператив «должен был приобрести модульный молочный цех для переработки, фасовки и хранению до шести тысяч литров молока по цене 25 млн рублей, из которых собственные средства составляют 10 млн рублей». Кроме того, А.Атмурзаев дал обязательства дополнительно создать не менее пяти рабочих мест, и уже в 2021 году производить молоко пастеризованное фасованное по 0,9 литров. План на 2021 год — 260 тысяч упаковок, на 2022 год — 388 тысяч. Дальше — еще больше: в 2025 году — аж 743 тысяч штук.

Однако предприниматель свои обязательства не выполнил и отчеты, куда делись деньги, не предоставлял. После проверки соблюдения расходования средств гранта, председателя кооператива сначала попросили исправить нарушения, а потом вернуть субсидию. Ответа не последовало. Тогда в офис компании по адресу Качинское шоссе, 111 выехали сотрудники полиции.

«Установлено, что СППССОК «Севастопольский молочный комбинат» деятельность в рамках бизнес-плана не осуществляет», — говорится в документе суда. Департамент иск выиграл.

Грандиозные планы

СППССОК «Севастопольский молочный комбинат» получил грант-субсидию 25 ноября 2020 года. Но на следующий год до фасованного молока дело не дошло. Не было даже отремонтированного помещения под цех.

Как заявлял А.Атмурзаев журналистам СТВ августе 2021 года, строительство молочного цеха должно начаться через два месяца, так как кооператив целый год занимался скупкой земли у пайщиков бывшего совхоза имени Софьи Перовской. Якобы на этих ста гектарах и должны пастись коровы молочного комбината.

«Сейчас в стаде 42 коровы, будет — 200. Планы грандиозные: производить шесть тонн молока в день. А еще сыр, сметану, кефир и сливочное масло», — заявлял председатель кооператива. В репортаже его активно поддерживал руководитель департамента сельского хозяйства Вадим Кирпичников, рассказывая, что с такими мерами господдержки производство молока в Севастополе будет быстро увеличиваться.

Кому выдают гранты?

О том, что у А.Атмурзаева «не все гладко с бухгалтерий», было известно еще несколько лет назад, до получения им гранта в Севастополе.

В 2015 году Верховный суд Кабардино-Балкарской Республики возобновил уголовное дело против директора торгового дома «Югагропромсервис», которым руководил А.Атмурзаев. По версии следствия, он обманул партнеров при заключении договора купли-продажи катков, прицепов и другой сельхозтехники. Информацию об уголовных делах предпринимателя публиковали федеральные СМИ.

Еще по одному уголовному делу А.Артмурзаев обвинялся в мошенничестве и растрате на общую сумму в 28 млн рублей. Среди эпизодов дела — повреждение сданных на ответственное хранение тракторов, неуплата Росагролизингу по договорам лизинга и другие махинации. Но на тот момент фермер уже обосновался в Севастополе.

На сайте Арбитражного суда Кабардино-Балкарии есть дела о банкротстве его предыдущей компании и о крупных долгах.

К слову, на сайте Арбитражного суда Севастополя редакция нашла еще несколько дел с требованием возвращения выданных департаментом сельского хозяйства грантов. Не смогли предоставить доказательства, что законно освоили по 1,5 миллиона рублей, фермеры — овощевод и грибник.