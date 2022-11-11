По 200 тысяч рублей получили 654 мобилизованных

Меры социальной поддержки в виде единовременной выплаты по 200 тысяч рублей подучили 654 мобилизованных севастопольца, сообщила 10 ноября на заседании правительства города директор департамента труда и социальной защиты населения Елена Сулягина.

По словам чиновницы, по состоянию на 16 часов 10 ноября передано на выплату по 200 тысяч в общем объеме с предыдущими выплатами на 654 человека, 14 человек остались в работе, которую планируется завершить втечение следующего дня.

Таким образом, по информации Е.Сулягиной, выплаты получили 98% мобилизованных, из списков на 668 человек, предоставленных военкомом.

В ходе доклада было озвучено, что запланировано 123,6 млн рублей на 618 человек, что как-то не соответствует общей арифметике выплат.

Неделей раньше губернатор сообщал, что выплаты по 200 тысяч рублей получили 367 зачисленных в воинские части мобилизованных севастопольца.