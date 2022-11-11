Оплатить проезд картами Visa и Mastercard пока нельзя

Работы в этом направлении ведутся, но говорить о внедрении нового вида оплаты в общественном транспорте Севастополя еще преждевременно.

Об этом «Севастопольской газете» сообщили в пресс-службе Севэлектроавтотранса.

По их данным, информация, распространенная в соцсетях, что с 10 ноября проезд в городских автобусах и троллейбусах можно оплатить банковскими картами платежных систем Visa и Mastercard, преждевременна и не соответствует действительности.

В пресс-службе Севэлектроавтотранса уточнили, что когда вопрос полностью проработают, официальная информация будет размещена на официальном сайте предприятия.

При этом на сайте ЕГКС говорится, что «в настоящее время для оплаты проезда подходят бесконтактные карты платежной системы МИР, а также Visa и Mastercard российских банков-эмитентов».