Ограничение на полеты продлили до 21 ноября

Росавиация продлила режим ограничения на полеты в 11 аэропортов юга и центра РФ до 21 ноября.

«Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 21 ноября 2022 года», — говорится в сообщении федерального агентства.

С 24 февраля временно ограничены полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Россия закрыла для гражданских самолетов часть своего воздушного пространства на юге и в центральной части страны на фоне проведения специальной военной операции на Украине.