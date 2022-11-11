На соцвыплаты беженцам выделили 700 млн рублей

Средства из Резервного фонда правительства РФ в объеме 700,7 млн рублей предназначены на предоставление социальных выплат гражданам ДНР, ЛНР, Украины и лицам без гражданства, вынужденно покинувшим территории ДНР и ЛНР, Украины и прибывшим на территорию РФ.

Об этом 10 ноября на заседании правительства Севастополя сообщила директор департамента труда и социальной защиты населения Елена Сулягина.

— Это выплаты всем семьям, пенсионерам, — порядка 10 выплат. Мы принимаем заявления у всех людей, которые находятся на территории Севастополя, — пояснила она.

По словам Е.Сулягиной, выплаты производятся по заявительному принципу. На сегодня выплаты получили 3502 человека.