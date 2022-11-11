На достройку спорткомплекса в Загородной балке выделили 466 миллионов

Об этом 10 ноября на заседании правительства сообщил начальник управления по делам семьи, молодежи и спорта Сергей Резниченко, говоря о вносимых изменениях в госпрограмму города о развитии физической культуры, спорта и молодежной политики.

По его словам, изменения вносятся в связи с необходимостью приведения ее в соответствие с госпрограммой социально-экономического развития Республики Крым и города Севастополя в рамках федерального бюджета. Документом фиксируется и включение в госпрограмму дополнительных средств из резервного фонда правительства Севастополя в объеме 466,1 млн рублей на реконструкцию спортивно-оздоровительного комплекса «Им.200-летия Севастополя».

А в рамках запроса департамента капитального строительства в программу вносится и необходимый объем средств, чтобы начать выполнение строительно-монтажных работ по залу бокса на ул.Вакуленчука.