Компенсировать затраты на закупку импортной виноградной лозы Минсельхоз не будет

Виноградари и виноделы смогут получать государственную субсидию на компенсацию части понесенных затрат исключительно при закупке отечественного посадочного материала.

Соответствующие изменения в порядок предоставления субсидии внесены 10 ноября на заседании правительства Севастополя. Теперь компенсировать часть затрат на закупку импортного посадочного материала государство виноградарям не будет, сообщила директор департамента сельского хозяйства, рынков и лицензирования Наталья Скорюкова.

– Видимо, исторически пришел период, когда надо отечественный посадочный материал получать. Если кто-то в сегодняшних условиях сможет закупать импортные саженцы, это не запрещается, но нельзя за это получить субсидию Минсельхоза. Ждем питомники в Севастополе, что делать, – прокомментировал сложившуюся ситуацию губернатор Михаил Развожаев.

По словам Н.Скорюковой, с конца июня департамент проводит разъяснительную работу в этом направлении, а в начале сентября получено подтверждение, что все севастопольские виноградарские хозяйства законтрактовались в Краснодарском крае.

– А такое предприятие, как Качинский, сегодня имеет свой питомник для собственных нужд. На сегодняшний день, мы четко понимаем, что местными саженцами мы будем обеспечены для ближайших посадок, – постаралась успокоить Н.Скорюкова.

Ранее планировалось, что в этом году виноградарские хозяйства Севастополя получат компенсации затрат на закладку виноградников в сумме 330 млн рублей.