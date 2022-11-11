К департаменту сельского хозяйства возник ряд вопросов

У руководителя департамента сельского хозяйства, рассказавшей о результатах своей деятельности на комитете по экономике Законодательного собрания Севастополя, депутаты поинтересовались о причинах снижения показателей в сельском и лесном хозяйствах, сфере охоты, рыболовства и рыбоводства.

На расширенном заседании комитета 10 ноября депутаты заслушали информацию руководителя департамента сельского хозяйства и потребительского рынка Натальи Скорюковой о выполнении в 2020 и 2021 годах основных задач ведомства, направленных на проведение государственной политики в сфере господдержки сельскохозяйственного производства, сообщила пресс-служба Законодательного собрания.

Н.Скорюкова доложила о результатах работы сельхозпредприятий, а также о мерах их поддержки.

Парламентарии в ответ задали вопросы, а глава комитета по экономике Евгений Дубовик отметил, что в деятельности департамента имеются успехи, но присутствует ряд моментов, требующих особого внимания.

— Это снижение оборотов организаций по таким видам экономической деятельности, как сельское хозяйство, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство. Мы попросили руководителя департамента подготовить к пленарному заседанию информацию о том, где идет снижение, каковы его причины и какие меры приняты для его устранения, — подытожил заседание Е.Дубовик.

Депутаты «выразили надежду, что смогут получить от Н.Скорюковой хорошо подготовленные ответы» во время пленарного заседания.