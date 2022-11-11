Грант на развитие молочной фермы был использован не по назначению

Житель Москвы получил грант в размере 15 млн рублей на развитие сельского хозяйства в Севастополе. Он обещал снабжать город продукцией, но деньги потратил «по своему усмотрению».

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Севастополю, 39-летний москвич приехал в Севастополь из Кабардино-Балкарской Республики. Здесь он возглавил один из сельскохозяйственных кооперативов и подал документы на получение гранта. После чего изготовил поддельные договор купли-продажи модульного цеха и товарную накладную. Деньги были перечислены на банковский счет кооператива, но модульный цех так и не был построен.

«В ходе проведенных обысков в квартирах и офисных помещениях в Москве, Севастополе и Кабардино-Балкарской Республике оперативными сотрудниками УЭБиПК УМВД России по Севастополю были обнаружены и изъяты компьютерная техника, средства связи, печати, документы, в том числе поддельные, а также другие предметы, подтверждающие противоправную деятельность фигуранта», — сообщили в пресс-службе УМВД.

Сейчас мужчине предъявлено обвинение в мошенничестве, а расследование уголовного дела продолжается.