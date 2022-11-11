Готовят документы для приватизации городского имущества

Департамент по имущественным и земельным отношениям (ДИЗО) разрабатывает шесть постановлений правительства, связанных с приватизацией государственного имущества Севастополя.

По сути пишутся подзаконные акты, необходимые для реализации нового закона о приватизации имущества города, принятого депутатами заксобрания в конце сентября и вступившего 5 октября в законную силу.

ДИЗО разрабатывает порядок принятия решений об условиях приватизации, в том числе необходимый для этого перечень документов и требований к их оформлению; критерии в подведении итогов продажи городского имущества; контролю за исполнением покупателем условий приватизации; определении сайта в интернет для размещения информации и утверждению перечня затрат на подготовку государственного имущества к приватизации.

Информации о подготовке подробного плана мероприятий по приватизации и перечня севастопольских предприятий, попадающих под действие нового закона, которые должны быть вынесены на обсуждение в Законодательное собрание, скорее всего появятся к концу года.

Напомним, в 2018 году севастопольские парламентарии отклонили план приватизации госимущества, не поддержав приватизацию 12 ГУПов, входящих в собственность города, среди них — «Пансионаты Севастополя», «Севастопольский морской порт», «Севавтотранс», «Управляющая компания оптово-розничных, торговых комплексов Севастополя», «Единый информационно-расчетный центр» и несколько управляющих компаний.