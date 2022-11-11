Для завершения ремонта улицы Суворова нужен цемент

Окончание капитального ремонта мостовой напрямую зависит от поставок строительных материалов, в первую очередь, цемента, дефицит которого в настоящее время испытывает Севастополь.

Об этом «Севастопольской газете» сообщил представитель подрядной организации, мастер участка ГБУ «Севавтодор» Альберт. Фамилию он не назвал.

Ремонт ул.Суворова наконец-то идет полным ходом, на объекте активно трудятся рабочие: одна из бригад задействована на укладке исторической брусчатки, другая — тротуарной плитки.

По словам мастера, работы идут даже с опережением сроков (надо понимать, очередных-ред.) и через пару дней буду закончены.

— Должны уложить примерно две тысячи квадратов, половина уже лежит, — рассказал мастер. При этом отметил, что все планы будут выполнены при условии своевременной поставки строительных материалов.

— Загадывать не хочется, поскольку цемента нет. Вообще, во всем городе нет, — пояснил

дорожник, уточнив, что имеет в виду не цемент в мешках, за который частники теперь должны платить 500-700 рублей, а крупные поставки цемента для городских строек. При наличии всех других обстоятельств, даже погодных, мы готовы закончить объект к концу ноября. Но если нет цемента, нет цементной смеси под плитку, нет бетонного основания, – все на цемент завязано, — констатировал Альберт.

При этом он пояснил, что Бахчисарайский цементный завод в настоящее время задействован на обеспечении стратегических объектов, к числу которых капремонт ул.Суворова явно не относится.

– У нас тут цемента осталось на пару дней работы, — пожал плечами мастер.

Напомним, что отремонтировать ул.Суворова планировалось еще в 2021 году, однако качество работ нанятого подрядчика не позволило это сделать в срок. В итоге объект стал переходным на 2022 год, подрядчика поменяли, а выполнение работ затянулось до поздней осени.

Качество укладки исторической брусчатки на этот раз явно отличается от предыдущего — для каждого ряда камней рабочие сначала натягивают веревку-уровень, и вровень с ней подбирают булыжники.

Дефицит цемента

После теракта на Крымском мосту 8 октября, возникли трудности с доставкой грузов на полуостров. Движение грузовых автомобилей по мосту пока запрещено, работа паромной переправы зависит от погоды. Альтернативный путь доставки грузов по дороге через Мариуполь, настоятельно рекомендованный Минтрансом, занимает намного больше времени.

Неудивительно, что из-за этого цемент, который раньше возили в Крым из Новороссийска автомобильным транспортом, стал на полуострове дефицитом.