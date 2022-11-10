В районе бухты Омега началась незаконная стройка

В районе бухты Омега ведутся нелегальные строительные работы, на которые Севгосстройнадзор не выдавал разрешение. Тем не менее, жители микрорайона сообщают, что на участке экскаваторы уже роют котлован.

«Севгосстройнадзор информирует, что в декабре 2021 года застройщику выдан отказ в подтверждении завершения возведения фундамента объекта капитального строительства, расположенного на земельном участке в районе бухта Омега. При этом ни в досудебном порядке, ни в судебном порядке указанный отказ застройщиком не оспорен», — сообщили в Севгосстройнадзоре.

Его сотрудники намерены проверить информацию, которая появилась в соцсетях, поэтому 11 ноября выедут на место «для установления и пресечения возможных признаков нарушения градостроительного законодательства».