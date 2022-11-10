Установку скульптуры «Севастопольский вальс» обсудили в Законодательном собрании

Судьбой бронзовой скульптурной композиции «Севастопольский вальс», установку которой на Приморском бульваре вот уже несколько лет инициирует руководитель историко-культурной просветительской Ассоциации «Морское собрание» Владимир Стефановский, заинтересовались депутаты Законодательного собрания Севастополя.

Тема была вынесена на очередное заседание постоянного комитета по градостроительству и земельным вопросам в качестве реакции на письмо В.Стефановского, сообщили в пресс-службе заксобрания. Он обратился к депутатам, отчаявшись достучаться до чиновников правительства города, с просьбой рассмотреть вопрос установки скульптуры в конкретном месте на Приморском бульваре, а также учредить памятные дни — День Севастопольского вальса и День посещения Пушкиным Балаклавского Свято-Георгиевского монастыря.

Как ранее сообщала «Севастопольская газета», Севнаследие отказывается согласовать установку скульптуры из-за того, что территория бульвара — объект культурного наследия.

«Предложения «Морского собрания» ранее рассматривались комитетом. Автору предлагали рассмотреть иные варианты размещения композиции, например, на площадке между театром им.Луначарского и гостиницей «Севастополь», — было отмечено в ходе заседания.

Кроме того, депутаты напомнили, что в 2020 году они предлагали вынести обсуждение проекта на заседание Архитектурно-художественного совета, но этого не произошло.

«Повторно направим заявителю рекомендацию рассмотреть возможность установки композиции на иных площадках и передать материалы по данному проекту в Департамент архитектуры и градостроительства для рассмотрения на заседании Архитектурно-художественного совета, где может быть принято аргументированное решение с учетом мнения представителя Севнаследия и других членов совета», — о таком решении членов комитета сообщил его председатель Вячеслав Горелов.

При этом он назвал неуместной в сложившейся обстановке просьбу заявителя о выделения бюджетных средств на создание скульптуры.