Трое нетрезвых немолодых мужчин подрались в автобусе

Чтобы прекратить драку в салоне автобуса, водитель вызвал сотрудников Росгвардии с помощью «тревожной» кнопки.

«Получив сигнал «тревога» из рейсового автобуса, который двигался по маршруту в Гагаринском районе города-героя, росгвардейцы оперативно направились к месту происшествия», — сообщили в пресс-службе Росгвардии по Крыму и Севастополю.

Выяснилось, что трое немолодых севастопольцев — 58, 61 и 62 лет сначала нецензурно бранились, а потом подрались и даже «нанесли друг другу телесные повреждения».

Росгвардейцы вывели мужчин из автобуса и передали полиции, которая сейчас проводит проверку.

Оборудовать тревожными кнопками общественный транспорт в Севастоопле начали в 2019 году. Подобные проекты реализованы еще в двух российских городах — Санкт-Петербурге и Волгограде.