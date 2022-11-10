РФ готова открыть МАГАТЭ доступ к ядерным объектам в Севастополе

Россия готова по запросу предоставить доступ к ядерным объектам в Севастополе в рамках осуществления гарантий Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Об этом заявил 9 октября на заседании Генеральной Ассамблеи ООН по отчету о работе МАГАТЭ за 2022 год представитель российской делегации Александр Шевченко.

«Позиция России по вопросу ядерных установок в Крыму изложена в соответствующем документе МАГАТЭ от 10 июня 2015 года. Добавлять что-либо к ней мы не считаем нужным, — приводит слова А.Шевченко ТАСС. — Объекты, находящиеся в городе Севастополь, включены в список российских установок, на которых возможно применение гарантий МАГАТЭ».

Российская Федерация готова по запросу предоставить на них доступ.

«Эти установки не имеют никакого отношения к применению гарантий на Украине», — добавил А.Шевченко.

Гарантии МАГАТЭ — комплекс мер, применяющийся агентством, чтобы удостовериться, что ядерные установки используются по назначению, а ядерный материал применяется в мирных целях.

В Севастопольском госуниверситете находится один из трех российских учебных реакторов, но в настоящее время он не используется.

Пуск реактора, тогда он относился к военно-морскому инженерному училищу, состоялся в 1967 году, но несколько лет назад он был остановлен. В сентябре 2022 года руководство СевГУ сообщило, что реактор ИР-100 прошел лицензирование по российским требованиям и введен в российское правовое поле. Разработан план по подготовке его к использованию, включая обеспечение безопасности. Работы будут завершены не ранее 2026 года.