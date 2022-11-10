Принято непростое решение по Херсону

Оборона на правом берегу Днепра под Херсоном признана бесперспективной. Минобороны РФ приняло решение об отводе войск на левый берег Днепра.

Российские войска в Херсонской области в ближайшее время будут отведены и займут оборону на левом берегу Днепра. Такой приказ отдал 9 ноября глава Минобороны РФ Сергей Шойгу по предложению командующего Объединенной группировкой в зоне специальной военной операции Сергея Суровикина, сообщает ТАСС.

Как подчеркнул С.Суровикин, этот маневр позволит сохранить жизни военных и боеспособность группировки, держать которую на правом берегу бесперспективно, а также высвободить силы и средства для активных действий на других направлениях.

В своем первом интервью на посту командующего 18 октября генерал не исключал «непростых решений» относительно Херсона. При этом тогда ситуацию в зоне операции в целом он назвал «напряженной», а теперь констатировал, что она «стабилизирована».

Все желающие жители, это более 115 тысяч человек, покинули район Херсона. Российские войска сделали все возможное, чтобы обеспечить их безопасность в ходе эвакуации, доложил С.Суровикин министру обороны.

«Администрацией области принято решение эвакуировать население с правобережной части Днепра в Крым и другие регионы. В настоящее время все желающие, а это более 115 тысяч человек, покинули данный район. Мы сделали со своей стороны все возможное, чтобы обеспечить их безопасность в ходе эвакуации», — сказал С.Суровикин.

Генерал отметил, что к опасным последствиям может привести реализация имеющихся у противника планов по созданию зоны затопления ниже Каховской ГЭС. По его оценке, подтверждением этому являются постоянные ракетные удары по плотине Каховской ГЭС, а также по водосливным затворам данной плотины. По информации С.Суровикина, 26 сентября был нанесен удар и поврежден один из водосливных затворов.

«Интенсивный сброс воды через плотину Киевской ГЭС и гидроэлектростанции ниже по течению, осуществляемый с 10 октября, также является причиной беспокойства по разливу данной реки, в районе ее русла, и затоплению прибрежных районов», — добавил генерал армии.

Херсон — это Росссия

В ходе специальной военной операции на Украине Херсон был взят российскими войсками под полный контроль 2 марта 2022 года. В августе началось украинское контрнаступление.

30 сентября по результатам референдума в Кремле был подписан договор о принятии в состав России Херсонской области.