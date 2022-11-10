Назальной вакциной можно привиться во всех городских поликлиниках

Назальной вакциной можно привиться во всех поликлиниках города, сообщили в департаменте здравоохранения Севастополя.

Использование такой формы вакцинации стало возможным после поступления в город специальных насадок-распылителей. Всего их поставлено 86 тысяч.

При этом оговаривается, что при помощи насадок-распылителей можно использовать только «Спутник V». Зато назальная вакцина может быть использована для ревакцинации.

«Интраназальный способ вакцинации применяется при ревакцинации. Если человек обратился через полгода после вакцинации, то вакцина вводится один раз, если прошел уже год с момента вакцинации, то рекомендовано пройти ревакцинацию в два этапа», — сообщил главный внештатный специалиста-эпидемиолог горздрава Сергей Грыга.

По словам специалиста, назальным методом можно прививаться только лицам старше 18 лет. Он также пояснил, что назальная вакцина вводится в носовую полость, правда на шприц вместо иглы надевается особая насадка с распыляющим фильтром.

Массовая вакцинация в Севастополе началась 8 февраля 2021 года. По состоянию на 8 ноября поступило более 373 тысяч доз вакцины. На утро вторника в Севастополе прививку от коронавируса сделали 357 464 человека.