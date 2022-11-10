Молодые предприниматели получат гранты

Четырнадцать социальных и молодых предпринимателей до 25 лет получат гранты в размере 6,8 млн рублей на реализацию своих проектов, сообщила заместитель губернатора Севастополя Мария Литовко.

Подведены итоги конкурса по предоставлению финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, включенным в реестр социальных предпринимателей и бизнеса, созданного физическими лицами в возрасте до 25 лет.

Поддержку получили проекты в сфере IT-технологий, туризма, дополнительного образования, а также производства и реализации товаров, работ, услуг, в том числе для социально-уязвимых категорий граждан.

«Всё больше появляется молодых людей, которые начинают свой бизнес до 25 лет. И задача государства их поддержать на пути развития и снять финансовые барьеры. Среди победителей шесть «молодых предпринимателей» в возрасте до 25 лет включительно», — уточнила М.Литовко.

Средства гранта будут направлены на аренду нежилых помещений, приобретение оргтехники и оборудования, необходимого для ведения предпринимательской деятельности, приобретения расходных материалов.