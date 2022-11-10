Лестницу у кинотеатра «Россия» обещают доделать до конца года

Пока работы приостановлены из-за задержки в поставках стройматериалов.

Капитальный ремонт лестницы от дома №11 по пр.Гагарина завершится до конца года, сообщили в ГКУ «Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства». Работы выполняет АО «Севастопольстройпроект». Ремонт выполнен наполовину и временно приостановлен: ждут поставку стройматериалов.

До конца года осталось облицевать ступени гранитными плитами, заменить парапеты, установить ограждение лестничного марша из нержавеющей стали и перила пандуса.