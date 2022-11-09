Ждут предложений от балаклавцев, как благоустроить новый сквер

В следующем году на ул.Новикова, 32, за шиномонтажной мастерской появится еще один сквер. Сейчас администрация Балаклавы принимает от жителей предложения, что нужно сделать для благоустройства этой территории.

«Просим жителей Балаклавского муниципального округа поучаствовать в обсуждении и предоставить свои предложения для разработки общей концепции вышеуказанного сквера (установка и вид МАФ, какие объекты благоустройства разместить на территории сквера, внешний вид сквера и т.д.)», — просит глава Балаклавского муниципального округа Евгений Бабошкин в социальных сетях.

На сайте муниципального образования есть схематичное изображение будущего сквера. Предполагается, что территорию вымостят белой плиткой, появятся фонари высотой 4,5 метра, модульный санузел. Также планируется «устройство подпорных стен с посадочными местами отдыха на них», установка композиций малых форм.

Территория на ул.Новикова, 32, была выбрана для благоустройства по результатам рейтингового голосования жителей. По словам директора департамента городского хозяйства Евгения Горлова, также будет проведена работа с собственниками торговых объектов, которые располагаются рядом со сквером, чтобы они привели прилегающие территории в надлежащее состояние.

Предложения от жителей будут приниматься недолго — до 11 ноября, в кабинете №1 администрации муниципалитета.