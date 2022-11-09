Воду на Северной стороне сделают мягче

Началась работа над проектной документацией по реконструкции водопроводного узла и строительства станции реагентного умягчения и опреснения воды на Северной стороне, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

В своем телеграм-канале он написал: «Специалисты приступили к разработке проектной документации по реконструкции основного водопроводного узла на Северной стороне, который обеспечивает водой почти всех жителей этого района. Исторически на этот узел подается вода из Вилинского и Орловского подземных водозаборов».

Кроме основных работ по реконструкции, проектом предусмотрено строительство станции реагентного умягчения и опреснения воды с применением современных технологий водоочистки с использованием оборудования отечественного производства.

Глава города уточнил, что подрядчики должны выполнить проектно-изыскательские работы до 9 января.

Накануне большого строительства

Ранее власти города неоднократно заявляли о планах развития Северной стороны: строительству на прибрежных землях современных микрорайонов, реализации проекта туркластера с объемом инвестиций порядка 30 млрд рублей и созданием 1,5 тысячи рабочих мест. Также обсуждался вариант переноса на эту сторону администрации города. Тогда М.Развожаев отмечал, что для развития территории необходимо, в частности, усиление инженерных сетей.

Как будут умягчать

В настоящее время Севастополь обеспечивается питьевой водой из четырех подземных источников (Орловка, Вилино, Инкерман, Бельбек) и одного поверхностного — Чернореченского водохранилища. Все пять источников обеспечивают Севастополь питьевой водой в объеме 160-170 тысяч кубических метров в сутки. У каждого из них есть уязвимые места. Качество воды Орловского водозабора не отвечает санитарным нормам по параметрам жесткости и минерализации. А при засушливом лете и повышенном отборе воды под подпором морской воды может происходить засоление.

Реагентное умягчение воды может быть выходом из такой ситуации. Это эффективный и экономичный метод, в основе которого лежит использование специальных добавок, образующих с магнием и кальцием, содержащимися в жидкости, оседающие нерастворимые соединения, которые при последующих очистках остаются в осветлителях, отстойниках и фильтрах.

Необходимо учитывать, что их применение должно проводиться точно в соответствии с установленными технологиями. Только в таком случае можно считать обработанную жидкость действительно безопасной, пригодной для использования дома и на предприятии.