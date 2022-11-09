В школах введут курс начальной военной подготовки

При этом оговаривается, что занятия будут внеурочными, курс планируется преподавать в рамках уроков ОБЖ. Школьников 10-х и 11-х классов планируют обучать начальным знаниям в области обороны. Предполагается, что курс будет состоять из двух модулей: «Основы медицинских знаний и оказание первой помощи» и «Элементы начальной военной подготовки».

Не исключено, что в рамках курса будут проводиться занятия по строевой подготовке, правилам обращения с «оружием пехотинца», автоматом Калашникова и ручными гранатами. Также там расскажут о составе и вооружении мотострелкового отделения на боевой машине пехоты, средствах индивидуальной защиты и прочем.

«Сейчас он [курс] готовится, до 1 января мы его подготовим, затем пройдет апробация, и школы его со следующего года могут использовать», — сообщил С.Кравцов.

Курс НВП (начальной военной подготовки), как обязательный предмет, существовал в советской школе. Оценки по НВП даже вносились в аттестат о среднем образовании.