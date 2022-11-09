Украла деньги, спрятавшись в шкафу

На вечеринке 22-летняя девушка спряталась в гардероб, в котором обнаружила 30 тысяч рублей. Деньги она похитила и потратила на покупку вещей.

В шкаф гостья спряталась, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Там среди вещей она и увидела сумочку с деньгами. Когда пропажа денег обнаружилась, потерпевший обратился в полицию, сообщили в пресс-службе УМВД по Севастополю.

Подозреваемую задержали. Было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Теперь девушке грозит до пяти лишения свободы.