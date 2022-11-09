Участники банды «черных риелторов» предстанут перед судом

Уголовное дело по одному из сообщников, который активно содействовал следствию, было направлено в суд для рассмотрения по существу еще в августе текущего года, рассказали в пресс-службе ГУ Следственного комитета РФ по Крыму и Севастополю.

Летом 2019 года бывшие севастопольские полицейские создали организованную группу, в которую также вошли два местных жителя. Их жертвами стали пятеро пожилых мужчин и женщин. Обманным путем подельники получили от недееспособных стариков доверенности на их квартиры и землю, после чего продали.

«В ходе предварительного следствия на похищенное имущество, а также на имущество одного из обвиняемых наложен арест», — сообщили в Следкоме.