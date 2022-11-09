Сумма единовременной выплаты работникам туриндустрии в Севастополе пока не определена

Конкретные цифры станут известны после разработки и утверждения правил предоставления данной субсидии на федеральном уровне.

Департамент экономического развития разрабатывает общие положения проекта постановления правительства Севастополя о предоставлении мер поддержки работникам туристской отрасли в условиях геополитического давления. Сейчас документ проходит антикоррупционную экспертизу.

Турбизнес полуострова получит господдержку

В последнее время туристический бизнес в Севастополе и Крыму переживает нелегкие времена. С целью сохранения бизнеса и рабочих мест Председатель Правительства Михаил Мишустин 2 ноября подписал распоряжение о поддержке севастопольских и крымских предпринимателей, работающих в сфере туризма в условиях геополитического и санкционного давления.

Согласно документу на поддержку туриндустрии на полуостров будет направлено более 1,6 млрд рублей. Средства в виде единовременной выплаты поступят индивидуальным предпринимателям и организациям, занятым в турбизнесе. Общее число получателей — не менее 1,5 тысячи.

Для получения выплаты предприниматели и организации должны взять на себя обязательство сохранить не менее 80% сотрудников в течение полугода — с 1 октября 2022 года до 1 апреля 2023 года.

Финансовая поддержка, как указано в распоряжении, определялась с учётом показателей развития туристического сектора в этих регионах, а также двух минимальных размеров оплаты труда в 2022 году. Непосредственно Севастополю на поддержу туризма федеральное правительство выделяет 113,5 млн рублей.

Сколько МРОТ?

Комментируя данное распоряжение, заместитель губернатора Севастополя Мария Литовко написала: «Выплаты будут производиться в виде МРОТ на каждое рабочее место по некоторым направлениям туристической отрасли».

Она также отметила, что севастопольский туристический бизнес в текущем непростом сезоне отработал штатно. В связи с чем правительство города считает важным оказывать помощь местным предпринимателям, в том числе благодаря федеральным мерам поддержки.

Возникает вопрос, в распоряжении Правительства РФ указано, что «финансовая поддержка определялась с учётом <....> двух минимальных размеров оплаты труда в 2022 году». М.Литовко упоминает только «один МРОТ на каждое рабочее место».

Чтобы выяснить сколько МРОТ закладывает городское правительство в региональное постановление, «Севастопольская газета» обратилась к разработчику документа — департаменту экономического развития.

В его пресс-службе ответили, что говорить о конкретной сумме единовременной выплаты пока рано. Специалисты в ноябре ждут от федерального правительства отдельно разработанные и утвержденные правила предоставления данной субсидии по регионам. После заключения федерального соглашения о предоставлении субсидии и в соответствии с оценкой потребности отрасли будет предусмотрена выплата необходимого количества МРОТ на каждое рабочее место, утвержденная региональными нормативными документами.

Для справки: федеральный МРОТ с 1 июня 2022 года составляет 15279 рублей.