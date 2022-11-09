Следственный комитет проводит проверку Единой дирекции капстроя

Информацию о задолженности сотрудники Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Республике Крым и Севастополю получили, мониторя СМИ. В настоящее время следователями проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Проверка находится на контроле руководителя Главного следственного управления, по ее результатам будет принято процессуальное решение, говорится в сообщении пресс-службы СК.

В начале ноября в СМИ города появилось открытое письмо сотрудников ГКУ «Единая дирекция капитального строительства» к губернатору Севастополя Михаилу Развожаеву с просьбой о восстановлении нарушенных прав работников. В письме сообщалось, что на текущий момент учреждение фактически развалено. Сотрудники увольняются из-за задержки зарплаты, фонд оплаты труда использован на «чьи-то неограниченные премии». Отток сотрудников составляет около 50%. Руководство организации умышленно двигает предприятие к банкротству.

Подписанты требуют разобраться в беспределе и предупреждают, что в 2022 году строительство по всем объектам, в Севастополе будет сорвано.

ГКУ «Единая дирекция капитального строительства» — подвед департамента капитального строительства Севастополя, учреждение является основным заказчиком строительства объектов госпрограммы развития Республики Крым и Севастополя.