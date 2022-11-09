Севастопольские метатели ножей завоевали медали на первенстве мира

Чемпионат и Первенство мира по метанию ножа прошли с 4 по 7 ноября на базе стадиона «Салют-Гераклион» в Москве. В соревнованиях приняли участие 100 спортсменов из 10 стран, в том числе из России, Ливана, Узбекистана, Киргизии, Монголии, Египта.

Как сообщается, это первые соревнования под эгидой Международной Ассоциации спортивного метания ножа, которая была создана в феврале 2022 года в столице Сербии Белграде.

Севастополь на соревнованиях в составе сборной команды России представили четыре спортсмена: чемпион России Максим Безверхий и Артур Хабаров (возрастная категория 14-15 лет), чемпионка мира 2021 года, кандидат в мастера спорта Анастасия Подлесная, президент севастопольской региональной общественной организации, старший тренер сборной команды Севастополя по спортивному метанию ножей, кандидат в мастера спорта Андрей Гребнев.

По результатам соревнований А.Подлесная стала чемпионкой мира среди женщин на дистанции 3 метра. Она выполнила норматив мастера спорта международного класса.

А.Хабаров стал вторым на дистанции 3 метра, Максим Безверхий показал третий результат на дистанции 5 метров, А.Гребнев оказался третьим на дистанции 9 метров.

Первые российские и международные соревнования по спортивному метанию ножа прошли в 2001 году в Самаре. 22 октября 2018 года создана общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация «Спортивное метание ножа». И сейчас этим видом спорта занимаются в 60 регионах РФ.