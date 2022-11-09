Приговор украинскому диверсанту вступил в силу

Житель Севастополя Дмитрий Штыбликов, который был осужден за государственную измену на 19,5 лет, отправился отбывать срок в колонии строгого режима.

Полковник Главного управления разведки при Минобороны Украины после 2014 года остался в Крыму. Он получил российский паспорт и устроился на Черноморский флот в качестве гражданского сотрудника, где шпионил и готовил диверсии, в том числе серию взрывов на объектах инфраструктуры, сообщили в пресс-службе ФСБ.

Украинская диверсионная группа, куда входили Владимир Дудка, Дмитрий Штыбликов и Алексей Бессарабов, была задержана в ноябре 2016 года. В 2017 году Севастопольский городской суд приговорил Д.Штыбликова к 5 годам колонии строгого режима за подготовку диверсии.

Южный окружной военный суд признал Д.Штыбликова виновным в совершении государственной измены. Новый срок был вынесен по совокупности двух уголовных дел. Но в законную силу приговор вступил только сейчас.