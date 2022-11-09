Прибыли новые школьные автобусы

Пять ПАЗов пришли в Севастополь с завода изготовителя, сообщает пресс-служба Севэлектроавтотранса.

После оформления всех необходимых документов, школьные автобусы будут работать в отдаленных и сельских районах.

Школьный автобус ПАЗ 423470-04 полностью соответствует категории автобусов для перевозки детей. В нем 31 посадочное место, включая места для сопровождающих взрослых. У каждого ряда сидений размещены кнопки экстренной связи с водителем, а его рабочее место оборудовано наружной и внутренней громкоговорящей установками. Все сиденья располагают специальными ремнями безопасности, кроме того, в автобусе установлены багажные полки для ранцев. Есть дополнительная ступенька у передней двери для самых маленьких пассажиров.

Все автобусы для перевозки детей оснащены электроподогревом зеркал заднего обзора и устройством подачи звукового сигнала при движении задним ходом.

Автобусы ПАЗ производит ОАО «Павловский автобус» (ПАЗ) — градообразующее предприятие г.Павлово Нижегородской области. Завод входит в десятку крупнейших автобусных заводов мира.