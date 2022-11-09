Один из четырех поврежденных пролетов Крымского моста заменили

Первый этап восстановления поврежденных пролетных строений автодорожной части мостового перехода через Керченский полив был выполнен 8 ноября. Следующий пролет будут устанавливать 12 ноября.

Для проведения надвижки нового пролета было перекрыто движение по мосту с четырех часов утра.

Как сообщили в пресс-службе Упрдор «Тамань», собранный пролет переместили на оборудованное специальными накаточными балками место установки. По ним строение передвинули на опорные тумбы и с помощью четырех гидравлические домкратов грузоподъемностью 200 тонн приступили к опусканию металлоконструкций на 5 метров. В проектное положение пролетное строение будет установлено в ближайшие дни.

Использование поперечной надвижки позволило произвести установку пролета в кратчайшие сроки. Благодаря точной и слаженной работе специалистов операция заняла 12 часов, при этом скорость подачи металлоконструкций составила 10 сантиметров в минуту. Движение транспорта по Крымскому мосту было открыто сразу после освобождения левой стороны пролетного строения от спецтехники, задействованной в надвижке.

«Нам предстоит смонтировать еще три пролета, после чего мы заасфальтируем проезжую часть и запустим рабочее движение по правой части Крымского моста», — сообщил главный инженер ФКУ Упрдор «Тамань» Никита Храпов.

Монтаж следующего пролета запланирован на 12 ноября. Полностью отремонтировать правую часть автомобильного моста планируют до 20 декабря. На объекте задействовано 500 человек.

Внимание! В субботу, 12 ноября, с 4.00 до 16.00 будет приостановлено движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту в связи с ремонтно-восстановительными работами.