Яблок собрали больше запланированного

Сбор яблок в садах севастопольской зоны продолжается, но уже очевидно, что урожайность, по сравнению с прошлым годом, выросла более чем на треть.

Такие цифры озвучила директор департамента сельского хозяйства, рынков и лицензирования Наталья Скорюкова.

— Сбор урожая яблок еще продолжается, уже собрано 207 тонн с урожайностью 29 центнеров с гектара. По отношению к предыдущему году, сбор уже вырос на 32%, — сообщила чиновница.

Она также отчиталась о собранных в этом году 123 тонн персиков, 69 тонн черешни, 9 тонн абрикосов. По ягодным культурам планируемые цифры сбора составляют 83 тонны.

— На сегодняшний день собрали 58 тонн клубники, по 7 тонн ежевики и малины, — доложила Н.Скорюкова.

Она также отметила, что ливневые дожди привели к снижению урожайности, некоторых овощных культур. Так, по сравнению с прошлым годом, урожай огурцов снизился на 10%, зато томатов каким-то образом собрали на 76% больше. Н.Скорюкова объяснила последнее повышением спроса на томаты.

По-настоящему победно прозвучали в докладе директора департамента отчетные цифры по сбору винограда: планировали собрать 21 тысячу тонн с площади 4,2 тысячи га, а уже собрали 26 тысяч тонн.

Согласно озвученным руководителем данным, площадь сельскохозяйственных земель вокруг Севастополя составляет сейчас 21 тысячу га.

В этом году всего запланировано собрать 413 тонн семечковых и косточковых культур.