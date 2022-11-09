Дом для расселения из аварийного жилья строят не слишком быстро

Реконструкция пятиэтажного дома в Инкермане, в который планируется расселить горожан из аварийного жилья, выполнена лишь на 62%. При этом объект подрядчик должен сдать до конца 2022 года.

«В настоящее время выполнен монтаж кровли. В первом подъезде осуществляется внутренняя отделка и монтаж дверных блоков, во втором — завершаются работы по подготовке к внутренней отделке помещений, в третьем — производится стяжка покрытия полов», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Севастополя.

Также завершаются внутренние работы по монтажу систем водоснабжения, электроснабжения и вентиляции. Возведена подпорная стена, ведутся работы по благоустройству территории. Ход реконструкции дома на пересечении улиц Раенко и Малиновского находится на контроле у городской прокуратуры.

Строительно-монтажные работы выполняет ООО «АльфаГруппПроект» на основании государственного контракта, заключенного в декабре прошлого года. Цена контракта — 47,6 млн рублей. В доме будет 28 однокомнатных и 12 двухкомнатных квартир.

В сентябре готовность жилого дома оценивалась в 42%. Поэтому прокуратура направила директору ООО «Альфа Групп Подряд» предостережение о недопустимости нарушения сроков выполнения госконтракта. В итоге темпы строительных работ были увеличены.