Археологи предлагают оцифровывать раскопки

«Такая цифровая модель стратиграфии — всех исследованных слоев земли — крайне важна, ведь археологи, изучая культурный слой, фактически уничтожают то, что «консервировалось» сотни, а зачастую и тысячи лет. А значит, необходимо как можно более точно зафиксировать все, что вскрывается в ходе раскопок. До сих пор основным способом визуальной фиксации являются фотоснимки и чертежи», — рассказал директор научно-образовательного центра «Археологические исследования» СевГУ Виктор Вахонеев.

Высокоточная трехмерная модель, созданная учеными, позволяет проследить весь процесс раскопок. Она дает более точное и полное представление о том, что было обнаружено в ходе исследований – вплоть до цвета почвы в слоях разных эпох. Обычно объектами для оцифровывания становятся памятники, находящиеся в статичном состоянии: статуи, здания, участок городища.

Цифровой раскоп на городище Акра, существовавшего на востоке Крымского полуострова, был сделан совместно с коллегами из Санкт-Петербурга. Это первый подобный опыт археологов, но его планируется применить на раскопках, которые проводятся в Южном пригороде Херсонеса Таврического.

«Успешно сделан первый шаг, чтобы постепенно внедрять такую методику для фиксации процесса археологических раскопок сначала на российском уровне. А в будущем надеемся и транслировать эту методику для работы в других странах», — рассказал ректор СевГУ Владимир Нечаев.