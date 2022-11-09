Археологи предлагают оцифровывать раскопки
Специалисты Севастопольского государственного университета (СевГУ) разработали цифровую модель раскопа, сделанную по результатам экспедиции на античное городище Акра. Археологи поэтапно оцифровали все открывающиеся пласты культурного слоя.
«Такая цифровая модель стратиграфии — всех исследованных слоев земли — крайне важна, ведь археологи, изучая культурный слой, фактически уничтожают то, что «консервировалось» сотни, а зачастую и тысячи лет. А значит, необходимо как можно более точно зафиксировать все, что вскрывается в ходе раскопок. До сих пор основным способом визуальной фиксации являются фотоснимки и чертежи», — рассказал директор научно-образовательного центра «Археологические исследования» СевГУ Виктор Вахонеев.
Высокоточная трехмерная модель, созданная учеными, позволяет проследить весь процесс раскопок. Она дает более точное и полное представление о том, что было обнаружено в ходе исследований – вплоть до цвета почвы в слоях разных эпох. Обычно объектами для оцифровывания становятся памятники, находящиеся в статичном состоянии: статуи, здания, участок городища.
Цифровой раскоп на городище Акра, существовавшего на востоке Крымского полуострова, был сделан совместно с коллегами из Санкт-Петербурга. Это первый подобный опыт археологов, но его планируется применить на раскопках, которые проводятся в Южном пригороде Херсонеса Таврического.
«Успешно сделан первый шаг, чтобы постепенно внедрять такую методику для фиксации процесса археологических раскопок сначала на российском уровне. А в будущем надеемся и транслировать эту методику для работы в других странах», — рассказал ректор СевГУ Владимир Нечаев.