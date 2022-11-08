Заливщикам Ленинского загса разрешили возместить ущерб в рассрочку

Жильцам одной из квартир на втором этаже жилого дома по ул.Очаковцев, 2, залившим посещения расположенного в первом этаже загса Ленинского района, разрешили возместить нанесенный ущерб в рассрочку.

Распоряжение об этом принято 7 ноября на заседании правительства Севастополя.

Документом предусматривается дача согласия на заключение мирового соглашения жильцов с департаментом управления делами губернатора и правительства города по соответствующему делу, рассматриваемому Ленинским районным судом Севастополя.

— Заключение мирового соглашение приведет к прекращению спора, возникшего в связи с возмещением материального ущерба, причиненного в результате залива нежилого помещения по адресу ул.Очаковцев, 2 и позволит прекратить производство в Ленинском районном суде города Севастополя. Ответчику предоставляется возможность заплатить задолженность в рассрочку, — прокомментировал принятие документа директор департамента управления делами губернатора и правительства Севастополя Михаил Чигарев.

Он также пояснил, что из-за залива были повреждены зал и холл. Результаты залива были оперативно устранены, сумма ущерба выставлена физическому лицу для возмещения.