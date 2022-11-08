Выделили дополнительные средства, чтобы выплатить по 200 тысяч всем мобилизованным

До конца недели планируется завершить выплаты мобилизованным севастопольцам по 200 тыс рублей. Постановление о выделении дополнительных средств принято 7 ноября на заседании правительства города.

По словам директора департамента труда и социальной защиты населения Елены Сулягиной, речь идет о мере поддержки военнослужащих, призванных на территории Севастополя по частичной мобилизации в Вооруженные Силы РФ, а также граждан РФ, заключивших контракт о добровольном содействии по выполнению задач, возложенных на ВС РФ, и направленных с территории Севастополя для участия в специальной военной операции.

— Постановлением закрепляется предоставление мер социальной поддержки в виде единовременной выплаты из расчета 200 тысяч рублей на одного военнослужащего. Главным распорядителем бюджетных средств определяется департамент труда и социальной защиты, который должен разработать и утвердить порядок оказания этой единовременной помощи, — сообщила Е.Сулягина.

По ее словам, сейчас в экстренном порядке готовятся изменения в программу, которые еще должны согласовываться с Контрольно-счетной палатой и Законодательным собранием.

— Мы готовы оперативно со всеми коллегами отработать и после доведения до нас лимитов сразу начать выплаты, — сообщила Е.Сулягина.

Как разъяснил губернатор Михаил Развожаев, выделение этих средств связано с предоставлением военкоматами города дополнительной информации о зачислении в воинские части мобилизованных.

«Большая часть необходимой информации у нас теперь есть. В связи с этим потребовалось дополнительное выделение средств. Если раньше мы выделяли деньги из резервного фонда, то теперь источник выплаты становится программным», — уточнил глава города на своей странице в телеграм-канале. Он сообщил, что на сегодня 367 мобилизованных севастопольцев уже получили по 200 тысяч рублей.