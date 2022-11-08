В «Бахчисарайском фонтане» станцуют хайтарму

Новый спектакль Севастопольского театра танца «Бахчисарайский фонтан» — это интересный симбиоз танцев разных народов, в том числе крымскотатарской хайтармы.

За несколько дней до премьеры спектакля по мотивам пушкинской поэмы «Бахчисарайский фонтан» в театре рассказали о новой постановке. В первую очередь было отмечено, что грант от Российского фонда культуры на постановку спектакля выиграла индивидуальный предприниматель, руководитель группы «Ориентал» Дарья Чумакова, а Севастопольский театр танца выступает партнером проекта.

Как рассказал директор театра Александр Елизаров, актриса Д.Чумакова — ученица и последователь основателя Севастопольского театра танца Вадима Елизарова, поэтому и постановку она посвятила ему.

— Нам было интересно создавать этот хореографический коктейль из русской классики, польских историко-бытовых, крымскотатарских и бальных танцев. Мне кажется, что спектакль получился удивительным по своему современному прочтению, при сохранении аутентичности национальных культур и глубинной истории, — рассказал директор театра.

Он считает, что новый спектакль — это интересное прочтение пушкинского произведения, чему способствовали хореографические и постановочные возможности театра.

Формат реализацию данного проекта А.Елизаров называет весьма актуальным еще и в связи с предстоящим в 2024 году 225-летием А.С.Пушкина.

Солистка театра, заслуженная артистка Крыма и Украины Дарья Чумакова призналась, что спектакль «Бахчисарайский фонтан» был мечтой В.Елизарова. Что касается музыкального оформления, то здесь тоже были сложности, речь шла о том, чтобы восточная музыка была приемлема европейскому уху и одновременно иллюстрировала каждую сцену.

Заслуженный артист Украины Денис Соловьев рассказал о своих трудностях вживания в образ хана Гирея. По его словам, пришлось прочесть поэму и посмотреть много сериалов, в том числе турецкий «Великолепный век».

— Мой персонаж очень яркий и властный правитель. Для меня было большим открытием крымскотатарские танцы: специальные движения, характерная постановка корпуса, даже взгляд, — во всем этом есть черты национальной культуры.

Одновременно, Д.Соловьев согласился, что в первую очередь, это трогательная история любви, которую так хочется прожить в танце.