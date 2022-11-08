Ударил пенсионерку топором по голове из-за 500 рублей

Пенсионер нанес удар топором по голове пожилой соседке за то, что она отказалась занять ему деньги. После чего украл из ее сумки 500 рублей, которые потратил на алкоголь.

«Предварительно установлено, что ночью к одинокой 74-летней пенсионерке зашел ее 65-летний сосед, чтобы одолжить деньги для покупки спиртных напитков. Получив отказ, он отправился домой, взял топор и вернулся к пожилой женщине с тем же требованием. Повторный отказ разозлил его: мужчина ударил пенсионерку топором по голове, похитил из её сумки 500 рублей, а затем скрылся», — рассказали в пресс-службе УМВД РФ по Севастополю.

Женщину доставили в приемное отделение с рубленой травмой головы. В отделение полиции о произошедшем сообщил врач. Сотрудники УМВД задержали подозреваемого.

Ранее мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности за кражи и хулиганство. Сейчас против него возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».