Подпорную стену на 4-й Бастионной отремонтировать за год не смогли

Реконструкция подпорной стены на улице 4-я Бастионная выполнена на 45%. Хотя ремонт должен был завершиться до 1 октября.

Новый срок окончания работ — конец декабря, сообщил директор департамента городского хозяйства Евгений Горлов.

Контракт на работы без проведения конкурса заключили еще в конце 2021года с московской компанией «Монтаж-Строй». В мае 2022 года стало известно, что для ремонта нужно демонтировать гаражи, которые примыкают к стене вплотную. Работы были приостановлены в связи с «некачественным проектом».