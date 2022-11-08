ДОСААФ готовит добровольцев и мобилизованных Родину защищать

В Севастопольском добровольном обществе содействия армии, авиации и флоту России (ДОСААФ) готовят операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и преподают азы начальной военной подготовки.

На базе добровольного общества организованы курсы начальной военной подготовки по программе РОКОТ. Данный курс, а записаться на занятия могут все желающие, достигшие 18 лет, включает в себя военно-тактическую медицину, основы радиосвязи и радиоэлектронной борьбы, баллистику. Курсы бесплатные и дают только базовые знания, не предусматривая подготовку по военно-учетным специальностям. Программу преподают инструкторы, имеющие опыт участия в боевых действиях.

«Важно отметить, что данная программа подобрана и разработана с учетом разного уровня подготовки обучаемых: для имеющих военных опыт мужчин, имеется возможность восстановить свои навыки, для женщин — облеченная программа оказания медицинской помощи. Каждый курсант подкрепляет свои знания практическими занятиями», — рассказала председатель ДОСААФ в Севастополе Наталья Шевчук.

По ее словам опытные инструкторы также консультируют добровольцев в подборе необходимой экипировки, исходя из их личных возможностей.

Кроме того, Н.Шевчук сообщила, что после обращения представителей Министерства обороны о содействии в подготовке мобилизованных, силами инструкторов регионального отделения ДОСААФ была разработана программа подготовки операторов БПЛА.

В настоящее время инструкторы добровольного общества и офицеры службы беспилотной авиации ЧФ подготовили несколько групп из числа личного состава и мобилизованных Южного военного округа по программе «Подготовка операторов БПЛА для выполнения специальных задач в составе подразделения».

На занятиях курсантов обучают вести разведывательную деятельность и наблюдение, корректировке артиллерийского огня, охраны позиций и объектов, картографии, сбросу взрывчатых веществ с помощью беспилотных устройств. Подготовка проводится на военном полигоне, что позволяет отработать взаимодействие с разными видами войск. Обучение проходит на мини БПЛА квадрокоптерного типа.

Все участники обучения из числа мобилизованных показывают высокую заинтересованность и инициативу в обучении, сообщает пресс-служба севастопольского ДОСААФ.