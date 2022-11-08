Без авансов строить не получается

Единой дирекции капитального строительства при заключении государственных контрактов в 2022 году в рамках реализации отдельных государственных программ разрешили выплачивать подрядчикам 90-процентные и вероятно даже 100-процентные авансы.

Соответствующее распоряжение принято 7 ноября на заседании правительства Севастополя.

— Предлагаемый проект распоряжения включает дополнительные пункты на авансирование мероприятий. Данное дополнение позволит осуществить авансирование по шести объектам в размере, не превышающем 90 процентов суммы соответствующего госконтракта, в случае обеспечения обязательного казначейского сопровождения указанных авансовых платежей, но не более лимитов бюджетных обязательств на соответствующий финансовый год, — доложит суть принимаемого документа и.о.директора департамента капитального строительства Игорь Ахмедов.

Он уточнил, что речь идет, в частности, об объектах департамента социальной защиты, которые строятся на деньги межбюджетного трансферта.

На вопрос о сроках их ввода, И.Ахмедов назвал конец 2023 года для строящейся ветлечебницы, а для физкультурно-оздоровительного комплекса на ул.Вакуленчука — первую половину 2024 года.

По его словам, аванс нужен, чтобы закупить материалы и начать строительство.

— Сейчас удорожание постоянно идет, мы не успеваем, — объяснил необходимсть авансирования строек И.Ахмедов.

Напомним, что на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с залом для бокса по ул.Вакуленчука было выделено 168,57 млн рублей по госпрограмме «Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя». Объект планировалось построить в 2018-2025 годах.