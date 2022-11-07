Вакцинацию от ковида рекомендуют совместить с противогриппозной

Предлагают вакцинироваться от ковида и от гриппа одновременно.

Причем, не обязательно обычной, можно назальной противоковидной вакциной, которая уже поступила в город. В наличии также имеются насадки для назальной вакцины. Об этом сообщил 7 ноября на аппаратном совещании в правительстве Севастополя заместитель губернатора Севастополя Александр Кулагин.

По сообщению пресс-службы правительства Севастополя, 8 ноября назальная вакцина появится в городских пунктах вакцинации.

– Для вакцинации назальным способом в городе будут использовать препарат «Гам-КОВИД-Вак», который выпускается под торговым наименованием «Спутник V». Насадки на данный момент распределяются по пунктам вакцинации. Для прохождения вакцинации или ревакцинации потребуется впрыскивать вакцину дважды с интервалом в 21 день, – говорится в сообщении.

В ходе аппаратного совещания также прозвучало, что заболеваемость ковидом в Севастополе в настоящее время находится на самой нижней планке. За неделю госпитализировано 35 человек, а всего заболели 171.

Темпы прироста – на нижнем уровне, коэффициент распространения — 0,73, свободный коечный фонд составляет 43% (все развернуто 110 ковидных коек), в отделении интенсивной терапии – 14 человек, ни одного на искусственной вентиляции легких.

– Каких-либо пока угроз не видно, – заключил А.Кулагин.

При этом есть некоторая напряженность по вирусной инфекции.

Правда, по словам главного санитарного врача города Анны Мелюх, эпидпорог в целом не превышен и даже наблюдается снижение уровня заболеваемости. Сами же показатели носят исключительно сезонный характер.

Вакцинация по гриппу пока выполнена на 50% от запланированного, кампания продлится до 1 декабря.