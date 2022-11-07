В Севастополе хотят наладить производство морских дронов

На Севастопольском морском заводе будут производить морские дроны: подводные и надводные.

Об этом 7 ноября на аппаратном совещании в правительстве Севастополя сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Такое решение стало результатом его недавней поездки в Москву. Речь идет о получении оборонзаказа и поддержке Севморзавода.

Губернатор анонсировал проведение совещания по этой теме с привлечением коллег из АО ОСК (объединенная судостроиетльная корпорация), а также специалистов из научно-образовательного центра, где занимаются морскими аппаратами.

По словам М.Развожаева, такова реакция на объявление руководства Украины о намерении сделать армию дронов.

— Нам нужно армию дронов сделать быстрее, приложить все усилия и в будущем создать соответствующие компетенции, — сказал М.Развожаев.