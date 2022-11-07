В Крыму нашли новые пещеры

В 2022 году на территории полуострова открыто семь новых пещер, которые пока еще не получили официального названия, но имеют кадастровый номер.

Пещеры были найдены в районах Ай-Петри, Чатыр-Дага и Долгоруковской яйлы, сообщил старший преподаватель факультета географии, геоэкологии и туризма Крымского федерального университета Геннадий Самохин.

«Мною в районе Чатыр-Дага была найдена вертикальная пещера, представляющая собой колодец глубиной 145 метров. На Долгоруковской яйле не так давно была обнаружена пока единственная в этом году пещера-источник. Её протяженность около 300 метров, внутри находятся сифоны, полностью затопленные водой, поэтому ее дальнейшее исследование спелеологами возможно только с использованием водолазного снаряжения», — рассказал Г.Самохин.

Как уточнили в пресс-службе КФУ, почти все подземные открытия совершались при помощи специального оборудования. Например, используя способ дистанционного исследования земли, ученые смогли обнаружить в уже популярной крымской Мраморной пещере ранее не известный зал, доступ к нему исследователям еще предстоит раскопать.