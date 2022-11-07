У клюнувших на «лотерею от банка» украдут все деньги

В Крыму появился новый способ дистанционного мошенничества: аферисты предлагают принять участие в розыгрыше призов от имени одного из ведущих банков полуострова.

«Листая новостную ленту в одной из социальных сетей, внимание пользователя привлекает реклама розыгрыша. Чтобы узнать о нем более подробную информацию, заинтересованная жертва переходит по закрепленной ссылке», — предупредили в МВД по Республике Крым.

В итоге интернет-страница, где якобы проводится розыгрыш призов, не загружается, а мошенники в этот момент получают доступ к личному кабинету интернет-банкинга своей жертвы. С банковского счета снимаются все средства.

«Последующие попытки воспользоваться уже заблокированным личным кабинетом в интернет-банкинге заканчивается неудачей. Будьте бдительны! Не переходите по незнакомым ссылкам», — предупреждают в МВД.