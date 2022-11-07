Суд оставил в СИЗО третьего фигуранта дела о теракте на Крымском мосту

Мосгорсуд в понедельник, 7 ноября, признал законным арест третьего обвиняемого по уголовному делу о теракте на Крымском мосту, передает ТАСС .

«Постановление суда первой инстанции об избрании Олегу Антипову меры пресечения в виде содержания под стражей оставить без изменения, жалобу защиты — без удовлетворения», — огласил решение судья.

На заседании прокурор пояснила, что О.Антипов «прислал автомобиль, который был использован для теракта».

В ответ подозреваемый заявил, что «это неправда»: «Вся моя вина по этому делу заключается в том, что я как руководитель компании занялся поиском транспорта по самой обычной заявке».

Ранее Мосгорсуд оставил под стражей двух других фигурантов дела — Александра Былина и Дмитрия Тяжелых.

Утром 8 октября на Крымском мосту был подорван грузовик, в результате чего загорелись цистерны грузового поезда. Погибли четыре человека, обрушились два пролета автомобильной части моста, идущего в сторону полуострова.

Ранее в пресс-службе Следственного комитета РФ сообщали, что в ходе расследования уголовного дела установлены 12 человек, которые имеют непосредственное отношение к совершению террористического акта. Басманный районный суд Москвы 17 октября рассмотрел ходатайства органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Былина А.Г., Антипова О.А. и Тяжелых Д. В., обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного п. п. «а», «б», «в» ч.2 ст.205 («Террористический акт») УК РФ. Суд заключил их под стражу до 8 декабря. Киевский районный суд Симферополя арестовал на срок до 8 декабря еще пятерых подозреваемых в причастности к теракту. Верховный суд Крыма 26 октября оставил в силе это решение.