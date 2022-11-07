Списки мобилизованных закрыли

В военкоматах закрыли списки частично мобилизованных и передали данные в правительство Севастополя.

Об этом 7 ноября на аппаратном совещании сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

— В конце прошлой недели от наших военкоматов получили информацию о зачислении всех, кого мы дополнительно добавляли в добровольцы и дополнительно мобилизованных. Они дали нам большую часть информации о зачислении в воинские части, — сказал М.Развожаев.

Он также поручил в тот же день на заседании правительства рассмотреть вопрос в части финансирования и до конца недели произвести все социальные выплаты мобилизованным.