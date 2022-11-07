ПЗЗ вынесут на утверждение до 20 ноября

Такой срок представления ПЗЗ (правил землепользования и застройки) озвучил директор департамента архитектуры и градостроительства Максим Жукалов на аппаратном совещании в правительстве Севастополя 7 ноября.

Он пояснил, что уже завершена работа по первой части ПЗЗ, связанная с сельскими территориями, теперь начинается процесс согласования, с последующим выносом на утверждение до 20 ноября.

— По городской части подрядчик сдает работу по внесению исправлений, по результатам публичных слушаний. Точно также начинаем процедуру согласования плюс Минкульт, — доложил М.Жукалов.

– То есть, у нас получается две части. Первую мы сейчас можем выносить на заседание, вторую — на общественные обсуждения, — уточнил глава города.

М.Жукалов подтвердил это.

Напомним, что 24 октября М.Жукалов назвал сроком представления на согласование ПЗЗ с учтенными замечаниями — вторую неделю ноября.