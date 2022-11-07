По отоплению жалоб нет, но они есть

По информации, озвученной 7 ноября на аппаратном совещании в правительстве Севастополя Михаилом Развожаевы, жалоб у горожан на отопление нет или остались единицы.

По крайней мере именно так ему доложили в ЦУР (Центр управления регионом). При этом он поручил управляющим компаниям реагировать на конкретные жалобы жильцов, в том числе на порывы, которые бывают. Он также сказал о необходимости принимать все заявления с их последующей отработкой и, главное, с обратной связью.

— Объясняйте людям, что происходит, почему нет тепла, например, в этот момент, — распорядился губернатор.

Глава горхоза Евгений Горлов доложил, что на приеме жалоб задействованы три чата, которые синхронно отрабатывают заявки, и туда же поступает информация о выполненных работах.

Другое дело, что в реальности все обстоит несколько иначе. Например, утро 7 ноября начало в «Севастопольской газете» с возмущенного звонка пожилой жительницы улицы Муромской, 28. По словам женщины, в ее подъезде о включенном в городе отоплении знают исключительно по телевизионным репортажам.

Жильцы пытаются решить вопрос, обращаясь в Управляющую компанию Нахимовского района, что на ул.Горпищенко, 44. Однако на их заявки, исправно подаваемые в течение недели, нет никакой реакции.

«Севастопольская газета» обратилась непосредственно к директору департамента Е.Горлову, который пообещал разобраться. Теперь вот ждем обратной связи.