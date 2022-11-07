Объявлены получатели грантов на благоустройство пляжей

Три пляжа, один из которых закрыт для свободного посещения, благоустроят по федеральной программе развития туризма.

В Севастополе определили победителей грантового конкурса на создание и развитие пляжей. Ими стали ООО «Лаврентьева», ООО «Центр» и ИП Ольга Рожик. Они будут развивать социальную и рекреационную инфраструктуру лечебного пляжа «Песочная бухта», создадут детско-оздоровительный комплекс на пляже «Солдатский» и зону отдыха с открытым кинотеатром на пляже «Учкуевка», сообщили в управлении туризма.

«В соответствии с заявками, которые принимались в период с 11 по 20 октября, мы определили троих грантополучателей. Хочу добавить, что с первыми победителями данного направления грантовой поддержки уже заключены соглашения. Представители бизнеса уже приступили к реализации проектов, и уже в следующем турсезоне гости и жители Севастополя смогут в полной мере оценить новую инфраструктуру на пляжах города», — пообещала начальник управления туризма Севастополя Лариса Остапенко.

Размер гранта не превышает 10 млн рублей. Его получатель должен вложить в проект не менее 30% от запрашиваемой суммы. Остальное предоставят из федерального бюджета (69%) и из бюджета горда (1%).

Отметим, что один из пляжей-победителей — «Песочная бухта» — находится на закрытой территории одноименного отеля. Простым горожанам вход на него заказан.

— Почему бюджетные деньги потратят не на общедоступные пляжи, а на закрытый частный? — с таким вопросом редакция обратилась в управление туризма Севастополя за разъяснением.

Там подтвердили, что доступ на этот пляж разрешен только постояльцам отеля. Но, как оказалось, в регламенте грантового конкурса и не прописано, что финансирование должны получать только общедоступные пляжи.

Напомним, что севастопольцы много лет вели борьбу за свободное посещение пляжа «Песочная бухта», расположенного между пляжами «Песочный» и «Солнечный». В 2016 году под напором общественности прокуратура и ОНФ предприняли попытку этот доступ организовать, но безрезультатно. А в 2020 году «Песочная бухта» получила лицензию на медицинские услуги, поэтому отель теперь имеет право на закрытый пляж.

Впрочем, севастопольцы могут попадать на этот пляж, но за деньги. В сентябре расценки даже снизили: в будний день — 400, в выходные — 600 рублей. Это без посещения открытого бассейна. Если с бассейном, то 600 и 1000 рублей соответственно.

И в Крыму гранты получат закрытые пляжи

В Республике Крым провели аналогичный грантовый конкурс. Часть победителей — санатории с закрытыми для свободного посещения пляжами.

Как рассказали «Севастопольской газете» в Министерстве курортов РК, с большим удовольствием республиканские власти выделяли бы деньги на развитие общедоступных пляжей, но конкурсная комиссия выбирает победителей из имеющихся заявок. К слову, в Крыму пляжей более 400.

В конкурсе, который проводился в августе-сентябре на рассмотрение были представлены 40 претендентов. Семь заявок не соответствовали условиям конкурса и были отклонены. В окончательном списке грантополучателей есть гостиница «Ялта-Интурист», санатории «Мисхор», «Черноморец», «Ай-Петри» и «Дюльбер»,«Пальмира-Палас», а также «Парк Форос». Размер субсидии от четырех до восьми млн рублей.

Средства гранта могут быть направлены на приобретение инвентаря, обустройство детских и спортивных зон отдыха, создание пунктов общественного питания. Например, «Ялта-Интурист» планирует приобрести оборудование: инвентарь, экипировку и товаров для отдыха. «Парк Форос» — обустроить пляж, а «Дюльбер» — обеспечить круглогодичное функционирование бассейна.