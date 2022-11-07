На выставке — результаты подводных археологических исследований

Выставка «Цифровые технологии и подводная археология» открылась в Херсонесе. Она рассказывает о результатах научных изысканий, проведенных сотрудниками музея-заповедника Херсонес Таврический, Севастопольского государственного университета и Института востоковедения РАН, у берегов Крыма и Республики Абхазии в Черном море, а также в акватории Сирийской Арабской Республики в Средиземном море.

На стендах представлены видео и фото материалы изучения уникальных средневековых кораблей, затонувших у Балаклавы во времена Византийской империи (XI‒XII вв.). Также результаты исследования оборонительных сооружений Херсонеса в Карантинной бухте, на внешнем рейде Севастополя, у берегов финикийского острова Арвад и города Тартус в Сирии.

Для изучения подводных объектов культурного наследия археологи применяют современные гидролокаторы бокового обзора, позволяющие проводить поиск на больших площадях, профилографы, дающие возможность заглянуть в толщу морского дна, многолучевые эхолоты и параметрические профилографы, с помощью которых можно создавать 3D модели подводных археологических объектов.

Весь обширный научный материал обобщен в видеопрезентациях, которые в мультимедийном формате демонстрируют трехмерные модели изучаемых объектов подводной археологии и фотографии, документирующие процесс исследовательской работы. Экспозиция дополнена артефактами, поднятыми с морского дна в ходе экспедиций.

— Это четвертая выставка, посвященная подводным исследованиям. Здесь представлены результаты трех экспедиций. Непосредственно наши исследования были сконцентрированы в портовой части Херсонеса. На западном берегу Карантинной бухты под водой находятся участки оборонительной линии и некие строительные объекты и их остатки. Мы смогли датировать и реконструировать береговую линию IX-X веков, — рассказал заведующий отделением подводной археологии музея-заповедника Херсонес Таврический Андрей Букатов.

Посетители смогут увидеть якорные камни эпохи Средневековья, обнаруженные на входе в Стрелецкую бухту, средневековые амфоры, найденные на месте кораблекрушения у берегов Балаклавы, узкогорлый сосуд, датируемый первым веком новой эры, кувшин и кубок, свинцовый шток и рамку якоря римского периода, посуду.

— Здесь представлены памятники, начиная от эпохи финикийцев, которые построили оборонительные стены вокруг города-царства Арвад во втором тысячелетии до нашей эры до затопленных подводных лодок Русского императорского флота, находящихся на внешнем рейде Севастополя, — уточнил доцент кафедры востоковедения СевГУ Виктор Лебединский.

По его словам, на мультимедийном стенде, посвященном Балаклавскому кораблекрушению, представлена 3D модель средневекового торгового судна, которое, по предположению ученных, везло в Херсонес из Константинополя 450-500 амфор с вином. Рядом с местом его крушения затонуло и военное судно, что было определено по его форме, пропорциям и отсутствию палубы для перевозки груза

Другая интересная подводная находка — затопленные на внешнем севастопольском рейде императорские подводные лодки. Они лежат на глубинах от 60-80 метров. Русское географическое общество смогло запустить проект по их цифровизации. Отсняты и оцифрованы четыре лежащие на дне подводные лодки Русского императорского флота: «Нарвал», «Скат», «Гагара» и «Кашалот».

Первые русские субмарины были затоплены во время Гражданской войны в 1919 году при отступлении союзников. Многие десятилетия место их гибели оставалось тайной. Лишь в 80-е годы ХХ столетия исследовательский подводный аппарат «Бентос» случайно обнаружил боевые корабли на внешнем рейде Севастополя, а их детальное изучение началось в 2010 году.

Выставка «Цифровые технологии и подводная археология» продлится до 4 декабря.